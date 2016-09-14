Фотовыставку «Женщины в золотом» в Мультимедиа-арт-музее Антонио Бандерас открывал в строгом костюме. Увидев ребёнка в образе Зорро, он обратился к журналистам, указывая на малыша:

– Я понял: настоящие Зорро живут именно в России.

Актёр уверил собравшихся, что не считает себя профессиональным фотографом:

– Я любитель, и в моих снимках много иронии и театральности.

Мы решили узнать у фотографов, которых собралось на открытии очень много, нравится ли им выставка их нового коллеги.

Фотограф Иван Бурняшев выразил сомнение:

– Может, это и не Бандерас снимал?

– Здесь столько фотошопа, что любой снимок будет красивым, – подключился ещё один парень с фотоаппаратом. – Может, Бандерас просто жал на кнопку, ему выставили свет, всё сделали, а он только – щёлк.

Но в основном фотографам выставка понравилась.

– В целом хорошая выставка. Неплохие студийные работы, – рассказал Игорь Иванко. – Отдельные фото особенно динамичны и эмоциональны.

– Любые снимки с девушками хороши, – подытожил Григорий Галантный.

Больше всего опрошенным понравился снимок «Надежда», где темнокожая девушка с ключом на шее снята в светящейся клетке. Виктория Мельникова