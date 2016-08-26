Голливудская звезда Антонио Бандерас и российская модель Наталья Водянова представят в ближайшие дни в Москве благотворительный проект, направленный на помощь детям с нарушениями развития. Две знаменитости планируют на собственном примере показать, что делать добро просто и приятно.

Совместный проект компании PUIG и Фонда помощи детям "Обнажённые сердца" будет заключаться в том, что любой желающий сможет в популярном мессенджере скачать за деньги стикеры с изображением Бандераса и Водяновы. Средства от продаж будут направлены на создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок. В итоге люди, общающиеся с помощью стикеров со звёздами, смогут внести свой вклад в это доброе дело.

"Я горжусь нашим сотрудничеством с Натальей и её Фондом "Обнажённые сердца". В сентябре я планирую визит в Москву для запуска моего нового аромата, и с самого начала моей работы в бьюти-индустрии я решил, что выполню долг перед обществом, отблагодарив за все то, что я получил. Я благодарю Наталью за возможность помогать детям в России. Она великолепный партнер и организатор: невероятно красивая, чуткая и, кроме того, по-настоящему щедрый человек", — прокомментировал запуск проекта Антонио Бандерас.

Наталья Водянова также отметила огромный вклад Бандереса и его искренний интерес к благотворительным акциям для нуждающихся.

"Покоритель сердец Антонио Бандерас и сам имеет "обнажённое сердце" — его благотворительная работа широко известна во всем мире. В рамках приезда Антонио в Москву мы планируем благотворительный проект, посвященный детям с особенностями развития. Хорошо известны слова Ф. М. Достоевского о том, что красота спасет мир, но кто сказал, что имеется в виду красота женщины, а не мужчины, и красота внешняя, а не внутренняя?!" — заявила она.