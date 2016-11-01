На стене одного из зданий в бывшей промышленной зоне Охты появился яркий арт-объект. Сергей Овсейкин из московской арт-группы ZUKCLUB создал настенную роспись площадью 336 квадратных метров. Рисунок с балериной появился в рамках проекта "Шаги", над которым работают Музей уличного искусства и ТРЦ "Охта Молл".

Арт-объект на пересечении улиц Магнитогорская и Шаумяна был создан с целью благоустройства и развития бывшей промышленной территории Красногвардейского района. В основе проекта лежит идея преобразования старых промышленных строений в современные арт-объекты при помощи монументальной росписи.

- Темой очередного брандмауэра стал современный балет, а основой эскиза - образ танцовщицы Дианы Вишнёвой, - рассказала Metro куратор проекта "Шаги". - Петербургская школа балета по достоинству считается одной из лучших в мире. А современный петербургский балет — это не только традиционная русская классическая школа, но и авангардные интерпретации Юрия Любимова, Олега Виноградова, Бориса Эйфмана, где классический балет соединяется с модерном, акробатикой, художественной гимнастикой, драматической экспрессией, кино, цветом, светом.

Для росписи арт-группа Zukclub использовала приём "глитч-арта" (glitch, ошибка) — изобразительного искусства, главными выразительными средствами которого являются разнообразные цифровые помехи и ошибки.

- Сергей из Zukсlub не слезал с подъемника, почти не ел, работал ночами и смог закончить эту гигантскую работу всего за четыре дня, - рассказывает Александр Горбунов, координатор проектов в Музее уличного искусства. - Для Музея это первый проект, сделанный в такие рекордные сроки. Более того, уже на этапе создания было понятно, как людям нравится эта роспись – многие подходили и фотографировали стену.

Напомним, что в рамках проекта "Шаги" уже была создана настенная роспись. Художник Андрей Дробитько, известный как Adno, исполнил в свойственной Adno технике динамической импровизации. Сюжет, ставший визитной карточкой молодого уличного художника, показывает сложную природу человеческих эмоций.