О происшествии в Колпинском районе Петербурга в посёлке Понтонный подробно рассказали очевидцы в соцсети утром 12 сентября.

- В Понтонном сбили мотоциклиста. Пробка в обе стороны, - сообщили первым делом очевидцы, поделившиеся фото с места ДТП.

Позднее уточнили, что авария произошла около 08.15 в понедельник.

- Я выезжала от школы №520 на Петрозаводское шоссе (около дома 15 на Южном ш.), впереди меня следовал серебристый автомобиль Chevrolet Cruze, который пропускали с 2-х сторон, - пишет участница паблика "ДТП и ЧП / Петербург". - Слева, пропуская, притормозил автобус №440, за ним - целая вереница автомобилей. И вдруг из-за автобуса по встречке через сплошную вылетел мотоцикл Suzuki. Конечно же, на полном ходу, он влетел в поворачивающий Chevrolet.

После столкновения водителя мотоцикла отбросило на обочину на траву. Женщина-водитель, в машине которой тажке находился трёхлетний ребёнок, не пострадала. Малыш также травм не получил. По словам очевидцев, карета скорой помощи прибыла через 15 минут, затем подъехали машины ДПС и МЧС.

- Мотоциклист в красной экипировке был в сознании, пытался шевелить ногами, - пишут очевидцы.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.