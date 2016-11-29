Глава байкерского клуба "Ночные волки" по прозвищу Хирург (реальное имя Александр Залдостанов) попросил президента России Владимира Путина внести изменения в существующий герб России, добавив в него некоторые советские символы. Об этом мужчина заявил в ходе интервью RT.

По мнению байкера, к орлу стоит добавить звезду Победы и обрамление из "советских колосьев". Таким образом, по его мнению, можно будет обозначить патриотический курс страны на геральдических государственных символах.

Согласно представленному проекту, на дополненном государственном гербе должен быть изображен двуглавый орел в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба — пятиконечная звезда Победа. В цветном изображении двуглавый орел, солнце и колосья — золотые, звезда — красная в золотом обрамлении.

Как заявил Хирург, нынешний герб отражает преемственность от Российской империи, однако нельзя забывать советский период, который также был важным в истории страны и народа. Изменение герба России стало бы "символическим переосмыслением" возвращения Крыма в состав Российской Федерации.