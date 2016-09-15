Во время проверки сотрудники СИЗО-4 обнаружили в кроссовках, переданных для обвиняемого, наркотические вещества.

- В помещении бюро приема передач учреждения при досмотре продуктовой передачи были обнаружены и изъяты пять бумажных свертков с порошкообразным веществом белого цвета, спрятанные ухищренным способом, в кроссовках, - сообщает 15 сентября пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно "Лайфу", запрещённые вещества пыталась передать обвиняемому по статье "Кража" и "Грабёж" 70-летняя женщина, жительница Петербурга. По данному факту проводится проверка.

Экспертиза установила, что масса гашиша составляет около 5 граммов.