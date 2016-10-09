На конференции «Общество для всех возрастов» социологи представили первые итоги проекта «100-летний гражданин» в Москве. По словам доктора медицинских наук, одного из авторов исследования Надежды Рунихиной, они изучили состояние здоровья и социальные условия жизни ста пожилых людей в условиях мегаполиса.

– В этом возрасте они не могут жить самостоятельно, одиноко, – рассказала она. – Они нуждаются в поддержке, и у них высокая потребность в повышении социальной и медицинской помощи.

Среди опрошенных в возрасте от 85 до 103 лет у каждого второго проблемы с пережёвыванием пищи, боли испытывают 97%, все мучаются от нарушения сна и 36% от депрессии. Но больше всего старикам не хватает общения с родственниками, многие их пережили, другие поругались или живут далеко.

– Один из ресурсов инклюзии – патронаж, – рассказала социолог Анна Ипатова. – А ещё мы столкнулись со случаем усыновления пожилого человека. Когда одна семья сотрудницы дома престарелых взяла себе оттуда бабушку, чтобы она старилась в домашней обстановке.