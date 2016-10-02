Тёплая и комфортная погода начнёт покидать Москву со вторника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сейчас нужно наслаждаться каждым мгновением: завтра, несмотря на то, что будет понедельник - день тяжелый, - температура поднимется еще выше, чем сегодня и в субботу. В Москве будет до 19 градусов, а по области местами и до 20-ти. Эти краткие мгновения можно ассоциировать с бабьим летом", - приводит его слова агентство.

Со вторника же в столице похолодает, будет облачно, начнутся дожди. Столбики термометров и днем, и ночью будут показывать 12-14 градусов.

Синоптик так же отметил, что пришедшее в Москву тепло не вполне может называться бабьим летом: "Нет той прозрачности, хрупкости, которая обычно бывает".

Чуть получше погода станет к следующим выходным.

"В самом конце рабочей недели давление существенно повысится, но все равно ночью будет 5-7 градусов, а днем - 10-12", - заключил Вильфанд.