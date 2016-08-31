Азербайджан не собирается использовать дополнительные лицензии, которые достались паралимпийской сборной страны в результате отстранения россиян от Паралимпиады-2016, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта страны Азада Рагимова.

"Завоеванные российскими спортсменами лицензии неизвестным нам способом были распределены между спортсменами других стран. Азербайджану достались три лицензии. Но мы их не заработали", — сказал министр на пресс-конференции.

Рагимов также добавил, что считает наложенный на россиян запрет неправильным шагом, а с процедурой распределения лицензий он не знаком. Глава ведомства отдельно заметил, что вообще не понимает, как можно распределять лицензии российских спортсменов, между другими странами, так как по данному вопросу не было никакого судебного разбирательства.

"Я не понимаю, как можно без судебного решения распределять указанные лицензии между другими государствами", - сказал Рагимов.

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что в результате отстранения российских паралимпийцев от Игр их лицензии перераспределили между другими странами. В частности, США досталось 22 дополнительные квоты, а Украине 17 лицензий.

Напомним, что отказа в допуске России к Паралимпиаде-2016 стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственному уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. На основании этого Международный паралимпийский комитет (IPS) 7 августа решил отстранить Россию от Паралимпиады-2016. Паралимпийский комитет России (ПКР) позднее подал жалобу в CAS, которая была в итоге отклонена.

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