Житель Урала Евгений Кочетков решил воспользоваться тем, что в Верхнюю Пышму Свердловской области пришли крепкие морозы. Он вышел на улицу с кастрюлей, наполненной кипятком, и выплеснул над собой горячую воду. Замерзая на морозе, вода стала подобна фейерверку. Видео, которое молодой человек выложил в Сеть, набирает тысячи просмотров.



Кочетков рассказал Metro, что уже давно хотел сделать что-нибудь подобное.



- На Урал пришли сильные морозы, до -34, и тут я вспомнил про свою идею, - говорит Кочетков. - Первое, что я сделал, это вылил кипяток с восьмого этажа. Получилось очень необычно и дымно.

Уралец не стал унывать в мороз и устроил "фейерверк из кипятка"



Прошло несколько дней, прежде чем уральский креативщик решился на новый, более глобальный перформанс.



- Уже ближе к закату подумал, что можно сделать салют из кипятка, - улыбается он. - Тут же набрал горячей воды в кастрюльку и пошёл на улицу. Был один дубль. Только после того, как всё было сделано, увидел, как нереально красиво всё получилось, как будто был фейерверк. Сам не ожидал такого! Прохожих не было, но люди, просмотревшие видео, оставили много положительных комментариев.