Автор памятника Владимиру рассказал Metro, что изменилось в монументе

На Боровицкой площади, у стен Кремля, смонтировали памятник князю Владимиру, ставший, пожалуй, самым скандальным монументом города после Петра Зураба Церетели. Через две недели его наконец официально откроют. Автор памятника рассказал Metro о том, как изменились памятник и сам скульптор за последние два года.

После того как памятник решили перенести с Воробьёвых гор к Кремлю, он претерпел множество изменений. В частности, по договорённости с ЮНЕСКО он стал ниже тех 25 метров, которые планировались изначально. Какого он размера сейчас?

Высота фигуры около 16 метров и постамент 2 с чем-то.

Что ещё менялось в памятнике за последние два года?

Сейчас важно то, что есть. Менялось многое, мне трудно ответить, что именно. Но могу сказать, что работа стала глубже. С учётом архитектуры места, с учётом размера вносились изменения. И главный архитектор Москвы, и ЮНЕСКО, и охрана памятников работали над этим. Это была большая работа, интересная. Когда памятник будет открыт, я думаю, что в ближайший год или десятилетие москвичи его полюбят, а может быть, и сразу.

Сейчас памятник князю Владимиру закрыт баннерами. Какого человека увидят горожане, когда их снимут

4 ноября?

Они увидят доброго, сильного, умного человека. В народной памяти он именно такой. Они увидят основателя нашего государства, нашей культуры.

Много пришлось перекопать исторических материалов при работе над памятником?

Перекопали всё, что можно было перекопать. Послушали внимательно историков. Обязательно послушали Русскую православную церковь, так как князь – основатель православия у нас. Старались почувствовать этот образ.

Если я правильно помню, прижизненных портретов князя Владимира не осталось. Какие визуальные источники вдохновения вы использовали в работе над памятником?

Существует монета с его изображением она хранится в Историческом музее. На ней рисунок немного примитивный, средневековый, но это и есть прижизненное изображение. Кроме того, есть много икон, где он изображён в разных возрастах. Потом были памятники, уже в XIX веке – в Новгороде Великом, в Киеве... и скульптурные изображения в других городах. И были росписи Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Все эти изображения плюс народная память и стали для нас вдохновением.

За этим монументом укрепилась довольно скандальная слава. На ваш взгляд, шум сейчас утих?

Вы знаете, когда мы ставили крест – он в понедельник взлетел над Москвой, опускался медленно на кране – начались звонки. Как будто проснулись кикиморы болотные. Звонить сразу стали. Я так и знал! Вы знаете, даже провокация была одна. Позвонил молодой человек – наверное, хотел меня на чём-то поймать – и говорит, что он представляет какой-то Русский конгресс. «Мы в Крыму хотим поставить огромный памятник Путину. Вы готовы работать?» – говорит. И я чувствую – что-то не то. Я ответил, что скучно слушать его. Потом случайно набрал по тому номеру, с которого он звонил, а это какое-то издание, какое-то «-ньюз».

Результатом работы своей довольны?

Мы просто поучаствовали как профессионалы. Это потребности времени, поворот истории. Тысячелетний взгляд на самих себя. Или князя на нас. Он смотрит через тысячу лет.

Как вы думаете, ему нравится то, что он видит?

Я думаю, что да. Его страна раскинулась от Кёнигсберга до Камчатки. И мы также ценим добро, ум, смелость, твёрдость характера. Но не все ему нравятся. Есть те, кто плохо себя ведёт. Но их мало, этих кикимор, завывают себе в болоте и всё.

Вы последние пару лет в центре внимания постоянно, журналисты звонят. Вас поменяла работа над этим памятником?

Я лучше узнал жизнь. У нас весь коллектив... И с краном работали, и ночью не спали.

Научились чему-то?

Конечно, научился. Но самому главному меня научила моя бабушка. Она была дочь священника, её брат причислен к лику святых как новомученик. Архиепископ Самарский, расстрелян на Соловках. У меня наука старая, меня ничем новым не проймёшь. В любом случае интересно. Вот мы сейчас сидим рядом с памятником, в украинской корчме, едим борщ. А Киев – это мать городов русских. И вот мы, вот князь Владимир, вот Тарас Бульба – всё рядом и всё вместе.

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Работы Салавата Щербакова можно найти и в Баден-Бадене, и в Баку, но большинство монументов, вышедших из его мастерской, сосредоточены в Москве.

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Памятник канонизированному герою Смутного времени хотели поставить с XIX века.

Где: Александровский сад, 2013 год