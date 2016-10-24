Эти котята очень любят камеру. Американский фотограф Сети Кастил специально ездил в США, Канаду и Пуэрто Рико, чтобы запечатлеть спасённых животных для своей новой книги "Прыжок", главными героями которой стали кошки, нуждающиеся в доме. По словам фотографа, котята с удовольствием попробовали себя в роли моделей. Автор фотосерии рассказал Metro, как проходила работа.

В чем основной посыл книги?

Кошки - это одни из самых потрясающих животных на планете. Люди обожают их, но порой забывают, что им тоже нужна наша помощь.

Почему вы решили снимать именно кошек из приютов?

Чтобы наглядно продемонстрировать, сколько замечательных животных нуждаются в доме и любви. Я сотрудничал с приютами США, Канады и Пуэрто Рико. Надеюсь, мой посыл напомнит людям, что лучше брать кошек из приютов, а не покупать.

Трудно ли фотографировать кошек в движении?

Фотографировать животных вообще непросто: требуется много терпения. Когда я снимаю собак, это похоже сотрудничество, мы работаем в команде. В случае с кошками, тут все иначе. Они считают себя главными, а ты - всего лишь их ассистент, задача которого заключается в том, чтобы ни в коем случае не досаждать им. Бывают, конечно, кошки, которые больше по характеру напоминают собак. Но, как правило, кошки всё же куда более независимые. Они будут делать то, что они сами захотят, и когда захотят. Но в итоге мне удалось все совместить: котята вроде делали то, что они хотели, но по сути, именно того же и ждал от них я.

Понравилось ли вам работать с этими кошками?

Безусловно. Было так интересно работать с ними в прямом смысле слова вплотную. Почти все герои моей книги находились всего в паре сантиметров от камеры.

Даниэлль Касилльяс