С 2020 года все новые автомобили в России начнут оснащать "чёрными ящиками". С такой инициативой выступило правительство России, а идею сформулировал заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов.

Отмечается, что новые устройства будут записывать, хранить и передавать параметры движения и информацию о нарушениях по ГЛОНАСС в Госавтоинспекцию.

– "Единая государственная среда передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями" (ЕГСНИ) может быть использована в том числе в целях фиксации нарушений правил дорожного движения и привлечения нарушителей к административной ответственности, — приводит ТАСС текст протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Рогозина.

В результате было принято решение в кротчайшие сроки подготовить и представить план мероприятий по формированию ЕГСНИ. Займутся этим Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минэкономсвязи и госкомпания "АО "ГЛОНАСС".

Напомним, что система ЭРА-ГЛОНАСС, на основе которой будет функционировать ЕГСНИ, в штатном режиме заработала 1 января 2016 года. Сейчас этими терминалами оснащены отдельные модели Lada, Mercedes, Bentley и др.

ГЛОНАСС – советская (российская) спутниковая система навигации, разработанная по заказу Министерства обороны СССР. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимаются Роскосмос и ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем".

Что касается ЭРА-ГЛОНАСС, это система помощи при дорожно-транспортных происшествиях.