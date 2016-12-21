Анастасия Волочкова перед гастролями в Караганде попала в очень сильный буран. Балерина выложила на своей странице Инстаграм сообщение о том, как она со своей группой добирались из Астаны. Волочкова рассказала, что дорогу замело снегом, и выбраться из непрекращающейся метели было почти невозможно.

- Жизнь без приключений скучна. Но сегодня по дороге из Астаны в Караганду нам было реально страшно. Автобан замело и пришлось ехать по длинной дороге на спектакль. Начался буран, метель, дорогу занесло снегом, туман. За окном автомобиля ничего не было видно, кроме белого облака снежного и вьюги. И вот мы застряли посередине пути, как и несколько других машин. И оказались в замкнутом круге. Это было очень страшно и холодно.

Поклонники поддержали Волочкову, сообщив, что накануне было объявлено штормовое предупреждение и передвижение на авто опасным для жизни.

А вот сибиряки отметили, что у них такая погода уже два месяца - "и ничего, живем".

Автомобиль, на котором ехала Волочкова, пришлось выталкивать из снежных заносов. Добраться до места назначения балерине удалось лишь через восемь часов.