Водитель врезался в толпу пешеходов на Коломяжском проспекте вечером 25 октября. Как стало известно, у ВАЗ 2110 отказали тормоза. По уточненным данным, в ДТП пострадал 1 человек, его увезли на скорой.

Подробности ДТП появились в соцсетях. Авария произошла в 20.30 на пересечении проспектов Коломяжского и Испытателей. Автомобиль въехал в людей, переходящих дорогу по «зебре».

"Была свидетелем... ВАЗ 12-ка вроде на скорости заехал в толпу пешеходов, после чего врезался в автомобиль... Толпа и крики были внушительными", - сообщила Мария.

"Одного очень сильно отбросило, встать не мог, скорую ждал, но с ним люди были, много. Мужчине, как я поняла, прямо по ступням проехал, он еле шёл, ему все предлагали такси вызвать, но он отказался, жалко было его, он ещё с сыном маленьким был, тот плакать стал, что с папой такое произошло. В общем, зрелище не для слабонервных. До сих пор сижу и поверить не могу, что Бог меня так уберёг. Люди, конечно, в шоке все были", - рассказывают очевидцы.

"Переходила дорогу в момент всего случившегося. Все стояли, ждали пока загорится зелёный, пошли, как только загорелся. Я отвлеклась на телефон, поэтому и только поэтому не попала под машину. Дебил на белой машине въехал прямо в людей, часть из которых уже была на островке. Ехал он в крайней левой полосе с очень приличной скоростью. Пострадало человек 5 точно. Никогда не видела чтобы люди так летали. А дебил этот остановился только потому, что въехал в машину, которая ехала по Испытателей. Постарайтесь посудить о силе удара, если людей пооткидывало метров на 5, а у машины вырвано зеркало. Никто не шёл ни на красный, ни на желтый. Весь поток стоял, кроме этого из левого ряда. Погибших нет, но как минимум переломы и кажется ещё инсульт у парня лет 30 имеются..", - сообщила участник ДТП.

Информация о том, на какой сигнал светофора шли люди, появилась разная. Кто-то утверждает, что горел красный свет, другие уверены, что пешеходы шли на зеленый.

"У меня подругу в этой аварии чуть не сбили, шедшую за ней девушку уже задело машиной.

Все переходили на зелёный", - утверждает Дмитрий.