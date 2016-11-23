Монография "Лёд Карского и Сибирского морей" адмирала Александра Колчака с собственноручной дарственной надписью автора впервые будет выставлена на торги в Петербурге.

Фундаментальное исследование Колчак написал, будучи молодым лейтенантом, по материалам Первой русской полярной экспедиции 1900—1902 годов, в которой он принимал участие. Экспедиция была снаряжена Императорской Академией наук и имела целью исследование части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиск легендарной Земли Санникова.

- Личность Колчака интересна своей разносторонностью. Он был и военным, и политическим деятелем, и серьезным ученым, - рассказала Metro Полина Соколова, эксперт департамента по работе с антиквариатом и предметами искусства Российского аукционного дома. – Специалисты, к которым мы обращались, отметили, что "Лёд Карского и Сибирского морей" – это серьёзный научный труд, не потерявший актуальности и сегодня.

Книга с автографом Колчака долгие годы хранилась в петербургской семье. Дарственная надпись в монографии гласит: "Глубокоуважаемому Александру Александровичу Бунге – автор А.Колчак. 1909.20.V."

Как утверждает эксперт, автограф Колчака – лот поистине уникальный, аналогов которому нет.

- Подобный раритет никогда не выставлялся на публичные торги в России, - отметила Полина Соколова. – В связи с отсутствием аналогов сделанная нами предварительная оценка весьма условна. Стартовая цена издания с автографом Колчака – 50 тысяч рублей, однако стоит оно гораздо дороже.

Зимний букинистический аукцион состоится 3 декабря в атриуме Дома Зингера.

В ноябре в Петербурге активисты увековечили память Александра Колчака, установив мемориальную доску на доме, где с 1905 по 1912 годы жил военачальник.

Установка вызвала протесты среди горожан. Доска Колчаку даже подверглась нападению вандалов.

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