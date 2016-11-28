Во вторник, 29 ноября, в 14.00 состоится презентация и запуск «Автобуса Счастья» на Казанской площади. Как рассказала Metro координатор арт-проекта, горожане смогут целый час любоваться им и фотографироваться на его фоне - в рейс он выйдет спустя час после начала презентации.

- Он будет курсировать по Невскому проспекту от станции метро Дыбенко до Петроградской на протяжении трёх месяцев, - рассказывает изданию Анна Куприенко. - "Автобус Счастья" - это арт-объект петербургского художника Алексея Сергиенко, который полностью разрисовал рейсовый городской автобус С-191 снаружи и внутри в своей авторской манере.

По словам самого художника, цель проекта - сделать город ярче, а жителей более счастливыми.

Такой акцией Сергиенко хочет отпраздновать свой день рождения и открытие выставки.

Запуск «Автобуса Счастья» пройдет в рамках выставки «Ромашки», которая откроется в этот же день в галерее художника на Казанской улице.