Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло днём, 27 сентября, сразу же за перекрестком Ленинского проспекта и улицы Доблести по направлению к станции метро.

– Стоят бригады пожарных, скорой и полиции. Тело погибшей лежит под автобусом, – описал увиденное свидетель в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» Metro подтвердили, что петербурженка получила травмы, не совместимые с жизнью.

По словам представителя перевозчика, женщина в момент ДТП перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

– Этот факт подтверждается показаниями свидетелей, – подчеркнули в «Пассажиравтотрансе».

