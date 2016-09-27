Как сообщают очевидцы в социальных сетях,  ДТП произошло днём, 27 сентября,  сразу же за перекрестком Ленинского проспекта и улицы Доблести по направлению к станции метро. 

– Стоят бригады пожарных, скорой и полиции. Тело погибшей лежит под автобусом, – описал увиденное свидетель в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» Metro подтвердили, что петербурженка получила травмы, не совместимые с жизнью. 

По словам представителя перевозчика, женщина в момент ДТП перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

– Этот факт подтверждается показаниями свидетелей, –  подчеркнули в «Пассажиравтотрансе».  
 