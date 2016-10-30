На трассе под Саратовом перевернулся автобус, который следовал из Санкт-Петербурга в Узбекистан. ДТП произошло 30 октября около 8 утра в Татищевском районе на автодороге Саратов – Ртищево – Тамбов.

По данным Life, ДТП произошло на заснеженной трассе. Водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

В перевернувшемся под Саратовом автобусе находились 23 человека, жители Петербурга и Узбекистана. Серьезно пострадали в ДТП 7 пассажиров. Один из них получил травму позвоночника, еще шестеро – повреждения различной степени тяжести.

Все 7 человек, серьезно пострадавших в ДТП, были доставлены в областную и районные больницы Саратовской области.

Еще 16 человек получили необходимую медицинскую помощь и были временно размещены в местной сельской школе.

На данный момент решается вопрос об отправке пассажиров до места назначения.