В Петербурге планируют для привлечения туристов запустить автобус-амфибию. Этот необычный вид транспорта может передвигаться и по воде и по суше. Автобусы-амфибии успешно развлекают горожан и гостей, например, в Будапеште, на Дунае (см. фото).

В Петербурге автобус-амфибия будет катать туристов по каналам и рекам, а затем выезжать на центральные улицы. Об этом сообщил автор идеи - петербургский предприниматель. По его словам, процесс оформления всех разрешительных документов уже начат, передает Радио Балтика. Проект будет исключительно коммерческим.

Известно, что катать туристов в Петербурге будут автобусы-амфибии американского производства. Российские автомобильные заводы не готовы изготавливать такой вид транспорта.

В перспективе автобус-амфибию могут предложить петербуржцам как альтернативу общественному транспорту и аквабусам - это очень удобно и поможет избежать пробок. Сколько будет стоить поездка на автобусе-амфибии пока не сообщается.

Также не уточняется, где в Петербурге для автобуса-амфибии будут обустроены выезды из рек и каналов на городские улицы. Сейчас их просто не существует.

Первые испытания автобуса-амфибии в Петербурге запланированы на середину мая — начало июня 2017 года. Такой вид транспорта используется для экскурсий в 20 странах мира.