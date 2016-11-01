Необычный "Москвич" тушили поздним вечером 31 октября на КАД. Фото выложили очевидцы в паблик «ДТП и ЧП / Петербург» в 23:03 и поделились подробностями.

- На КАДе у «МЕГИ ПАРНАС» горит «Москвич», — подписали фото свидетели аварии.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью. По словам участников паблика, машина уже стояла на КАД с помятым боком.

- Судя по всему, машину просто пригнали на КАД и подожгли прикола ради, — пишут в комментариях.

Как уточнили в МЧС "Лайфу", машина всё же была на ходу. И перед тем, как она загорелась, произошло ДТП. "Москвич" задел пластиковое ограждение, врезался в отбойник и загорелся. Водитель бросил авто и скрылся с места происшествия.

Машина была похожа на самодел: номеров не было, а вместо бампера красовалось берёзовое бревно.