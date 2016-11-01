Необычный "Москвич" тушили поздним вечером 31 октября на КАД. Фото выложили очевидцы в паблик «ДТП и ЧП / Петербург» в 23:03 и поделились подробностями.
- На КАДе у «МЕГИ ПАРНАС» горит «Москвич», — подписали фото свидетели аварии.
В результате пожара автомобиль выгорел полностью. По словам участников паблика, машина уже стояла на КАД с помятым боком.
- Судя по всему, машину просто пригнали на КАД и подожгли прикола ради, — пишут в комментариях.
Как уточнили в МЧС "Лайфу", машина всё же была на ходу. И перед тем, как она загорелась, произошло ДТП. "Москвич" задел пластиковое ограждение, врезался в отбойник и загорелся. Водитель бросил авто и скрылся с места происшествия.
Машина была похожа на самодел: номеров не было, а вместо бампера красовалось берёзовое бревно.