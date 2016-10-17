В Австрии власти страны приняли решение снести дом, где родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, сообщает Die Presse. Как заявил министр внутренних дел Вольфганг Соботка, здание в городе Браунау-ам-Инн полностью уничтожат, после чего на его месте отстроят новое.

"Подвальная плита может остаться, но будет возведено новое здание. Дом затем будет использоваться либо для благотворительных, либо для государственных нужд", — заявил он.

Пойти на такой шаг было решено в связи с результатами исследования экспертной группы. Процедуры, необходимые для ликвидации дома, запустят 18 октября в парламенте, добавляет издание.

Отметим, что вокруг здания уже давно идут жаркие споры. Его владелица отказывалась дать разрешение ни на продажу, ни на ремонт, при этом власти ежемесячно выплачивали по 4800 евро за аренду. Для изъятия дома правительству Австрии в июле 2016 года даже пришлось принять специальный закон.

Ранее его использовали для проведения школьных занятий, затем там организовали городскую библиотеку, а позднее в доме размещался центр для людей с ограниченными возможностями.