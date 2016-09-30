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 Опубликовано : Сегодня 11:59

Австралийская художница превратила героинь мультфильмов в моделей plus size

  • Данила Белов

Знаменитые диснеевские принцессы стали моделями плюс сайз

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Многие фанаты диснеевских принцесс и других мультипликационных героев всегда поражали людей своей фантастической красотой. Среди прочего в глаза особенно бросается неестественные и невозможные фигуры анимационных девушек, которые при этом становятся в глазах детей эталоном красоты.

Об этом задумалась австралийская художница в Мельбурне Эшли Биверс и  решил добавить немного сладострастного объема некоторым своим любимым женским персонажам мультфильмов. В её глазах Ариэль, Рапунцель, Бэлла, Золушка и другие персонажи предстали моделями плюс сайз в стиле Pin-Up.

 

Свои рисунки художница создаёт не только для удовольствия, но и на продажу. В своём магазине на странице Etsy у неё есть широкий выбор персонажей, которые придутся по душе фанатам мультиков, не любящих изнурительные диеты и спортивный зал, но обожающих тортики и другие сладости. 

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