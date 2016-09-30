Австралийская художница превратила героинь мультфильмов в моделей plus size

Многие фанаты диснеевских принцесс и других мультипликационных героев всегда поражали людей своей фантастической красотой. Среди прочего в глаза особенно бросается неестественные и невозможные фигуры анимационных девушек, которые при этом становятся в глазах детей эталоном красоты.

Об этом задумалась австралийская художница в Мельбурне Эшли Биверс и решил добавить немного сладострастного объема некоторым своим любимым женским персонажам мультфильмов. В её глазах Ариэль, Рапунцель, Бэлла, Золушка и другие персонажи предстали моделями плюс сайз в стиле Pin-Up.