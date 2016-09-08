Австралийский столяр Уилл Рознер очень любит путешествовать и катается по миру уже на протяжении полутора лет. Молодой человек сделал множество интересных снимков в своих поездках, но повод для лучшего селфи возник у него лишь недавно. Во время занятий дайвингом Уилл сфотографировался на фоне 15-метрового горбатого кита.



24-летний путешественник плавал со своими друзьями у побережья Тонга, когда рядом с ними появилось шесть горбатых китов. Уилл рассказал, что ему удалось целых шесть часов плавать с огромными млекопитающими. По его словам, горбатые киты устроили для него и его друзей настоящее шоу – животные "пели и танцевали".

Фото завораживающего зрелища путешественник выложил в своём аккаунте в Instagram.

Средняя длина тела взрослой особи горбатого кита составляет 13,5 - 14,5 м. Самые крупные особи горбача достигают 17—18 м. Средняя масса — 30 тонн.