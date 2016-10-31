31 октября 2015 год произошла ужасающая авиакатастрофа: ровно год назад разбился самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший в Санкт-Петербург. На борту гражданского лайнера находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Никто в результате катастрофы не выжил. Трагедия над Синаем год спустя всё ещё вызывает скорбь и печаль, поэтому в честь этого события в России и Египте сегодня проходят различные акции.

В египетском городе Шарм-эль-Шейх уже прошла одна траурная церемония по погибшим в результате трагедии. Как сообщают РИА Новости, 30 октября на площади Мира собрались сотни жителей, чтобы зажечь свечи и под барабанный бой возложить венки в память о жертвах авиакатастрофы в Египте. Море цветов, игрушек и фотографий были возложены возле плаката с именами каждого пассажира и члена экипажа российского лайнера.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники страны, а также посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко. Российский дипломатический представитель в своей речи подчеркнул, что египетская сторона на протяжении всего этого года разделяла скорбь российского народа из-за случившегося.

"Эта печаль останется с нами навсегда. Мы только укрепились в нашей решимости бороться сообща со всеми проявлениями терроризма и экстремизма. Стремление к сотрудничеству только растет между двумя странами", — заявил российский посол.

Отметим, что ещё одна акция пройдёт сегодня. 31 октября 2016 года авиакатастрофу вспомнят в коптском соборе Всех Святых-Небожителей, где пройдет панихида по погибшим.

Памятные мероприятия также состоятся по всей России. Самые масштабные из них намечены в Петербурге, куда летел самолёт и откуда было большинство погибших. Там почтут память скончавшихся минутой молчания, а также проведут панихиду в Свято-Троицком Измайловском соборе. Аналогичная церемония намечена и в Исаакиевском соборе, в память о жертвах трагедии один из колоколов собора ударит 224 раза.

31 октября 2015 год авиакатастрофа: Причина

Катастрофа 31 октября 2015 года над Синаем произошла с лайнером Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

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