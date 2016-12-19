Днем 19 декабря у дома 97 по набережной реки Фонтанки в Петербурге обрушился аварийный каменный забор. Как рассказали местные жители в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 16.23, в момент обрушения никто не пострадал, несмотря на то, что стена рухнула прямо на детскую площадку.

Опасный участок огородили летной, а ближе к вечеру с одной стороны развалины кирпичной ограды обнесли синим строительным забором из профлиста. Как передает "Росбалт" со ссылкой на местных жителей, ограждение уже несколько лет стояло под опасным наклоном во дворе неподалёку от Сенного рынка - жалобы не помогали.

Приступить к разбору завала обещают уже 20 декабря.