Авария в Туле с участием маршрутки и грузовика оказалась серьёзной – пострадали восемь человек.

Авария в Туле сейчас, видео которой активно разыскивают в Интернете, привела к серьёзным последствиям. Как сообщает Tula.AIF.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тульской области, столкнулись маршрутка №55 и грузовик "Валдай".

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая остановилась для посадки-высадки пассажиров.

ДТП произошло около 18.55 в среду, 5 октября. На место выехали сотрудники службы спасения, ГИБДД и скорая помощь.

В аварии пострадали восемь человек, в их числе ребёнок. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причину происшествия.