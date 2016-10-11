В результате столкновения двух иномарок – Audi и Renault – на Варшавском шоссе погиб человек.

Авария на Варшавском шоссе

"Авария произошла около 23.30 10 октября, – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД. – На Варшавском шоссе в районе дома 16 столкнулись две иномарки - Audi и Renault. В результате ДТП автомобиль Renault перевернулся и загорелся, один человек погиб".

Количество пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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