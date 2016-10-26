Авария на трассе "Дон" М4 стала причиной смерти семи человек, ещё шесть были срочно госпитализированы с места ДТП в Подмосковье на 36-м километре дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции. По имеющейся информации, в ходе инцидента столкнулись два грузовика и микроавтобус.

"Столкновение двух грузовиков произошло сегодня утром на автодороге "Дон", после чего в аварийные машины врезался микроавтобус марки Volkswagen. По последним данным, в аварии погибли семь человек и шесть получили тяжелые травмы", - прокомментировал ДТП на трассе "Дон" собеседник агентства.

Сейчас из-за аварии в Подмосковье движение по дороге временно закрыто.

В данный момент правоохранительные органы пытаются установить все подробности аварии на трассе "Дон" М4. По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию и двигался со скоростью не менее 100 км/ч. В момент происшествия в микроавтобусе находились 12 пассажиров и водитель.