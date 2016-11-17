Авария на мосту "Саратов-Энгельс" привела к тому, что в центре Саратова и на выезде из Энгельса образовались огромные заторы, сообщает ИА "Взгляд-инфо".

По имеющейся информации, крупное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля, случилось рано утром. Авария произошла в результате того, что одна из легковушек вылетела на встречную полосу, спровоцировав тем самым лобовое столкновение с другим автомобилем. Сразу же после этого в железное месиво влетели ещё две машины.

Один из водителей попытался уйти от столкновения, но в итоге лишь врезался в бордюр.

Авария на мосту "Саратов-Энгельс" создала настолько длинный затор, что некоторые люди, не доезжая до места ДТП, припарковывались по дороге и продолжали свой путь пешком.