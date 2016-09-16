Авария на Коммунальном мосту в Красноярске привела к многочисленным травмам её участников. Произошло столкновение маршрутного автобуса и погрузчика Bobcat.

Число пострадавших в аварии на Коммунальном мосту в Красноярске с участием маршрутного автобуса и погрузчика Bobcat возросло до 13 человек, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя пресс-службы краевого ГУ МВД России Владимир Юрченко.

"Среди пострадавших оба водителя, а также 11 пассажиров автобуса", – сказал Юрченко. Он уточнил, что четверо госпитализированы, шестеро направлены в травмпункт. Остальным медпомощь оказали на месте.

Юрченко отметил, что всего в автобусе находилось около 30 человек. "Предварительная причина ДТП – несоблюдение дистанции", – сказал он.

Как сообщалось, авария с участием автобуса маршрута № 80 и погрузчика Bobcat произошла утром в пятницу на Коммунальном мосту через Енисей в Красноярске. По словам очевидца, двигавшийся в сторону левого берега автобус ударил идущий в попутном направлении погрузчик Bobcat.