На Комендантском проспекте, 43 около 12 часов дня 25 ноября произошел прорыв трубы. Затопило и заволокло паром близлежащие районы и улицы: проспект Королева, улицу Шаврова. Как сообщили Metro в пресс-службе ГУП "ТЭК", аварию планируют устранить меньше, чем за 20 часов.

- По Комендантскому проспекту отвели троллейбусное движение по другим маршрутам, перекрыто движение по улице Шаврова. Вода к 14 часам уже откачана. Думаем, что в ближайший час и движение будет полностью восстановлено, когда пар уже рассеется. Ни воду, ни отопление отключать не будут. Причина аварии пока устанавливается.

Очевидцы "засыпали" Сеть фотографиями с места происшествия. Одни уверены, что причина прорыва - на изношенных трубах сказался перепад температур и выпадение снега. А другие мрачно шутили - Комендантский проспект и проспект Королева стали похожи на кадры фильма ужасов "Silent Hill".