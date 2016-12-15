Аудиоэкскурсии проекта "Культурный маршрут" будут переведены на иностранные языки.

Проект был запущен "Пассажиравтотрансом" в мае 2016 года в автобусах маршрутов №3,6,7,22,46. С помощью QR-кода и бесплатного приложения, загруженного в смартфон, пассажиры городских автобусов теперь могут прослушать экскурсии по ходу движения.

Проект оказался успешным, с 27 мая услугой воспользовались 9200 человек. В планах предприятия в будущем году сделать аудиоэкскурсии доступными для иностранных туристов.

- Сейчас идёт работа над переводом аудиоэкскурсий на английский, - пояснили в пресс-службе "Пассажиравтотранса". – В дальнейшем мы собираемся сделать варианты на других языках. Всего планируется 8-9 языков.

В пресс-службе не уточнили, на какие конкретно языки переведут аудиоэкскурсии в городских автобусах, подчеркнув, что выбраны будут наиболее популярные. В частности в "Пассажиравтотрансе" не исключили, что появятся экскурсии на китайском.

В целом предприятие отмечет, что в 2016 году пассажиропоток на маршрутах увеличился. За 11 месяцев автобусы "Пассажиравтотранса" 293 миллиона человек, что на 4 миллиона больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Самым популярным в уходящем году стал маршрут № 93 «АС "Лахтинский разлив" - Суздальский пр.» Им воспользовались 8 миллионов пассажиров. Этот маршрут является одним из наиболее протяженных в городе (24,5 км). Он соединяет Приморский и Калининский районы.