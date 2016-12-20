Вечером во вторник, 20 декабря, в Калининском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Автомобиль марки Audi сбил насмерть мужчину 1981 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Фото с места ДТП очевидцы выложили в паблик "ДТП и ЧП / Петербург".

- Сбили мужчину на Руставели напротив дома 58, лежит без движения, накрыт, - подписали кадр в 20.06 свидетели.

Смертельное ДТП произошло на пару часов раньше, около шести часов вечера, уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.