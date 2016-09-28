Атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" 27 сентября произвёл пуск двух ракет "Булава" из Белого моря. Они должны были поразить заданные цели на камчатском полигоне. Из запущенных ракет лишь одна смогла выполнить поставленную задачу, другая же самоликвидировалась, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась", - сообщили в военном ведомстве

Отметим, что "Булава" запускалась уже 21 раз, восемь попыток запуска были признаны аварийными.



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