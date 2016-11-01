"Атлетико" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов победил "Ростов". Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон" и завершилась со счётом 2:1.

У мадридцев дублем отметился Антуан Гризманн, забивший голы на 28-й и 93-й минутах. В составе "Ростова" единственным забитым мячом отметился Сердар Азмун (30).

Таким образом, "Атлетико" набрал 12 очков в группе и обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, а вот "Ростов" в плей-офф не сыграет, но продолжит борьбу с ПСВ за выход в Лигу Европы.

В другом матче группы D "Бавария" на выезде обыграла ПСВ со счетом 2:1.

В следующем туре, 23 ноября, "Ростов" примет "Баварию", а "Атлетико" сыграет с ПСВ.