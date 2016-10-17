"Правительство намеренно отключило доступ Джулиана Ассанжа к Интернету. Мы предпринимаем соответствующие меры", - гласит сообщение WikiLeaks в Twitter.

Неизвестно, был ли отключён от Сети только компьютер Ассанжа или все устройства в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывается основатель скандального сайта.

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Напомним, что Ассанж находится в дипведомстве с июня 2012 года. Так он пытается избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинят в преступлениях сексуального характера. Также основателя WikiLeaks требует выдать США: за публикацию разоблачительных документов основателю сайта грозит смертная казнь.