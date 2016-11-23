На сайте журнала TIME проходит ежегодное голосование пользователей, по результатам которого одному из участников шорт-листа будет присвоен титул «Человек года».

По последним данным, в гонке лидирует основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж – за него проголосовали 14%. На втором месте, с отрывом всего в 2 % расположился новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Тройку лидеров замыкает российский президент Владимир Путин с результатом 8%.

Из политиков в этом году в список номинаций вошли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, кандидат в президенты Франции Марин Лё Пен, турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, генсек КНР Си Цзиньпин.

Барак Обама также попал в шортлист. Примечательно, что на этот раз туда же включили и его супругу Мишель, которая, кстати, обходит мужа на 2%.

Среди номинантов оказалась певица Бейонсе, а также основатель Facebook Марка Цукерберга.

Итоги голосования будут объявлены 7 декабря.