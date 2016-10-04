Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж анонсировал серию крупных разоблачений, связанных с президентскими выборами в США, сообщает "Интерфакс". Публиковать новые горячие факты он пообещал каждую неделю вплоть до окончания президентской гонки.

"В течение следующих 10 недель мы будем публиковать новый материал каждую неделю. У нас очень плотный график, все документы по теме выборов в США должны выйти до восьмого ноября", - заявил Ассанж.

Также главный разоблачитель планеты отметил, что в документах будет также содержаться важная информация о войне, поставках вооружений и компании Google. При этом он отметил, что данные будут касаться не только лично Клинтон. Ассандж представит также информацию об общей работе властей США.

"Первые материалы будут опубликованы уже на этой неделе", – добавил Ассанж.