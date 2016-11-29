Представители знаменитой цирковой династии подготовили сюрприз для петербуржцев: в дни новогодних праздников Большой Московский цирк представит в Северной столице новый цирковой спектакль «Вещий сон».

– Это славянская сказка с интересным сюжетом: царь теряет свою любимую дочь, впадает в маразм и женится на молодой, но корыстной и злой женщине, – рассказывает режиссёр-постановщик шоу Аскольд Запашный. – Истина открывается ему во снах, которые представлены в виде цирковых номеров.

В ночных грёзах главный герой видит чертей, водяного, крылатого коня Пегаса, волшебных коз и других фантастических существ.

– Многие считают, что сны – это наше подсознание, и в них присутствуют элементы реальности, но у творческих людей всё по-другому: во сне они могут увидеть что-то неземное, – говорит Аскольд.

На презентацию своего нового шоу Запашные пригласили психотерапевта Михаила Решетникова и попросили его прокомментировать их детские страхи и сны.

– Когда я был маленьким, мне часто снился один и тот же сон: будто я стою на крыше и с большой скоростью на меня летит какая-то ведьма, -–рассказал Аскольд, – но потом всё это прошло, и сон не стал для меня травмой.

– А я в детстве убедился, что самый страшный монстр – тот, которого мы не видим: он живёт под кроватью или за дверью, – признался Эдгард, – с возрастом я, к счастью, стал очень быстро забывать сны.

Ставить диагнозы братьям специалист не стал.

– Страхи – это обратная сторона наших желаний, – отметил Решетников. – Совершенно естественно бояться того, чего мы не видим, также считается нормальным видеть повторяющиеся сны.

– Но если эти видения повторяются из месяца в месяц, или, что ещё хуже – годами, нужно срочно обратиться к врачу, – добавил психотерапевт.