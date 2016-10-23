В Петербургском ДК "Ленсовета" стартовали показы знаменитой зонг-оперы "Todd" - последнего творения известного музыканта и лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева. Мюзикл можно будет посмотреть 21-23 и 28-29 октября.

Несколько лет Горшенев вынашивал планы по созданию истории о демоне-парикмахере Суини Тодде, в итоге написав музыку и исполнив партию главного героя. Премьера с успехом прошла в Москве, и постановка на протяжении года пользовалась огромной популярностью, если бы не смерть главного идеолога проекта – Михаила Горшенева, потрясшая всех его поклонников. Нужно отдать должное, музыканты и создатели мюзикла не стали закрывать проект, а продолжили дело Михаила и впервые привезли мюзикл в Петербург в начале года.

Теперь же настало время перемен – аккурат к грядущему Хэллоуину, актеры и музыканты решили представить обновленную версию мюзикла и впервые показали новый артистический грим, который гримеры накладывают в течение двух часов, а также показали новые костюмы, идеально подходящие для исполнения элементов балета, паркура и трюков, которыми изобилует постановка.

- В спектакле занято более сорока человек - для них сшито более 200 костюмов. Декорации созданы специально для паркур-трюков и оформлены известным стрит-арт художником Павлом P183, - рассказали организаторы постановки.

К тому же, всем поклонникам группы и мюзикла сделали необычный подарок – теперь перед спектаклем можно будет посетить закулисье ДК "Ленсовета", чтобы посмотреть на репетиции, подготовку к шоу, а также пообщаться с актерами.

За несколько минут до начала спектакля корреспондент Metro задал несколько вопросов исполнителю роли Рассказчика Александру Леонтьеву.

- Есть ли какие-то принципиальные отличия между московской и петербургской постановками?

- Надеюсь, что нет. Если шоу сильно отличается от того, что было – это, скорее всего, форс-мажор и ну его нафиг. На самом деле, для того, чтобы они не отличались, все прикладывают большие усилия и сильно напрягаются, чтобы все было хорошо. Такое шоу смотрится на одном дыхании, все это выверенный хронометраж и мы гоняли все номера по несколько раз, потому что давно не играли.

- Есть планы показать рок-мюзикл "Todd" в других городах России?

- Мы пытаемся, но это практически невозможно при нынешней экономической ситуации - это будет колоссальный убыток, ведь нужно возить огромное количество декораций и артистов. Мы хотели сделать "лайт-вариант", но я не думаю, что в этом направлении нужно двигаться, это будет уже не тот вариант. Вот даже гастроли в Минске сорвались, но Петербург все-таки ближе к Москве, да и здесь у нас будет несколько показов 21-23 и 28-29 октября.

- Уже несколько лет мюзикл идет без Михаила Горшенева. Как вы думаете, нынешняя версия потеряла что-то с его уходом, или их нельзя сравнивать? Многие ведь вообще говорили, что нельзя делать постановку без Михаила.

- Что-то потеряла, что-то приобрела. А по поводу того – делать ли версии или нет, это не какому-то дяде Васе в интернете решать, а тем людям, которые поднимали его с нуля. Мы стараемся делать круто и уважительно, и не халявить. Мы поддерживаем память о Михе, мюзикл нужно обязательно смотреть в живую. Если кому-то это не нравится, не иди и не смотри, но мы стараемся, чтобы все было круто.