Танцоры Большого Артемий Беляков и Ольга Марченкова выступили на борту Dreamliner вместе с британской певицей Кэтрин Дженкинс. Как утверждают организаторы необычного концерта, балетные па были выполнены в самолёте впервые.

Таким необычным образом авиакомпания British Airways решила отметить первый рейс дримлайнера из Лондона в Москву. А также, вероятно, подчеркнуть более просторный салон первого класса – мест в "бизнесе" стало меньше, за счёт чего пространства у каждого люксового пассажира прибавилось.

Новый лайнер будет летать из Москвы в Лондон каждый вторник, а с начала 2017 года – 2 раза в неделю.