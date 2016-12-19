Десятки людей под руководством хореографа Мариинского театра Юрия Смекалова танцевали под  кавер на известную песню-мем  «Патимейкер».

Принять участие в акции  мог любой желающий -  для этого нужно было только выучить движения танца, которые Смекалов заранее опубликовал в своём instagram.  Вместе с  простыми петербуржцами   на Дворцовой  зажигали и профессиональные танцоры  Мариинского театра. Шоу снимали сразу несколько камер, в том числе и летающий дрон-квадрокоптер.

 Юрий Смекалов изобрел танец «Патимейкер» во время недавних гастролей в Китае.   Члены труппы впервые исполнили его у театра Tianjin Grand Theatre.

 