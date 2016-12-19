Десятки людей под руководством хореографа Мариинского театра Юрия Смекалова танцевали под кавер на известную песню-мем «Патимейкер».

Принять участие в акции мог любой желающий - для этого нужно было только выучить движения танца, которые Смекалов заранее опубликовал в своём instagram. Вместе с простыми петербуржцами на Дворцовой зажигали и профессиональные танцоры Мариинского театра. Шоу снимали сразу несколько камер, в том числе и летающий дрон-квадрокоптер.

Юрий Смекалов изобрел танец «Патимейкер» во время недавних гастролей в Китае. Члены труппы впервые исполнили его у театра Tianjin Grand Theatre.