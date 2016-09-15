Правоохранительные органы начали проверку по факту опасной езды на большой скорости по Кутузовскому проспекту суперкара Lamborghini с цифрами 666 в госномере.

Как сообщает "Газета.ру", автомобиль ранее уже попадал в после зрения силовиков и числился в розыске.

Арина Михальцова, Инстаграм

Проверка видеозаписи с экстремальной ездой и нарушениями ПДД на Lamborghini Gallardo по Кутузовскому проспекту начата в столичной Госавтоинспекции после того, как ролик заметили СМИ.

Как оказалось, очередная скандальная выходка "золотой молодёжи" была опубликовала в Instagram самой участницей заезда. Это известная "гонщица" и дочь московского бизнесмена Михаила Михальцова — Арина Михальцова.

На кадрах, снятых телефоном из другого автомобиля, как предполагается, приятелями девушки на Aston Martin, видно, как Lamborghini Gallardo несется по Кутузовскому проспекту.

Скорость Gallardo гораздо выше скорости потока и очевидно превышает 100 км/ч.