Останкинсий суд Москвы арестовал генерального директора столичной типографии на Алтуфьевском шоссе, где при пожаре погибли 17 человек.

Как сообщает Life.ru, Сергей Москвин проведёт под стражей 1 месяц и 22 дня.

"Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Москвина меру пресечения в виде ареста до 27 октября", — огласил решение судья.

В ходе заседания Москвин признал свою вину, а его адвокат просил поместить генерального директора типографии под домашний арест. Однако следствие настаивало на заключении под стражу в СИЗО.

27 августа произошёл пожар в одном из помещений типографии "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе. Всего при возгорании погибло 17 человек, из них трое – россиян.

Генеральному директору типографии Сергею Москвину и главному инженеру данной компании Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, следователями заочно предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности.