Футболисты "Анжи" резво начали встречу и на протяжении всего первого тайма выглядели лучше гостей. Территориальное и игровое преимущество вылилось в забитый гол. На 29-й минуте в составе "Анжи" отличился Шамиль Гасанов.

Вскоре после перерыва голкиперу "Зенита" Михаилу Кержакову была показана красная карточка, а вместо него вышел Юрий Лодыгин, который пропустил три мяча: сначала два гола от Филиппа Будковского, а также еще один от Бернарда Бериши.

Это поражение стало самым крупным для санкт-петербургской команды с 10 мая 2003 года. Тогда "Зенит" уступили в чемпионате России московскому "Динамо" со счётом 1:7.

Кроме того, фиаско в матче с "Анжи" стало для "Зенита" первым под руководством главного тренера Мирчи Луческу. До этого сине-бело-голубые одержали 12 побед и четырежды сыграли вничью.



Реабилитироваться за разгром команда Мирчи Луческу попытается в чемпионате России. В воскрсенье "Зенит" у себя дома примет "Томь". Встреча начнётся в 17:00.