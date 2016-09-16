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Обновлено : Сегодня 14:45
- Опубликовано : Сегодня 14:19

Антонио Бандерас пришёл в гости к Metro в куртке, которую сшил сам

  • Дарья Буянова

Испанский секс-символ ракрыл секреты кройки, шитья и добрых дел, а также подарил желанный танец редактору Metro

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Драные джинсы, самодельная куртка, простое серое поло. Только жёлтые ботинки выдавали в невысоком испанце суперзвезду мирового масштаба. Скромно попросив зелёного чая, он начал разговор. Выглядел Антонио Бандерас слегка уставшим – предыдущим вечером он общался с московским бомондом на благотворительном вечере.

– Разошлись только после двух часов ночи, – сказал Антонио с лёгким испанским акцентом. – Но нам удалось собрать 850 тысяч долларов для фонда Натальи Водяновой. Мы работаем с разными организациями, например с ЮНИСЕФ, спонсируем Институт Сервантеса. И каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, обязательно ищем честный фонд, который помогает людям. В России им стал фонд Натальи. Она делает очень большое дело.  

– Наталья однажды сказала, что у вас «обнажённое сердце», – робко начала спрашивать редактор отдела «Культура» Вика Мельникова, с трепетом вспоминая, как два года назад Антонио танцевал с ней после интервью. –  Скажите, насколько вы...

– Обнажён? – с хитрой улыбкой переспросил Бандерас, видимо, почуяв смущение. 

– Нет-нет, я хотела спросить, насколько вас тяжело обидеть, – сказала Виктория, краснея.

– Ой!  А я уже собрался отвечать, что в душе я очень обнажён, – картинно смутился Антонио под хохот редакции, но потом перешёл на серьёзный тон. – Меня не очень легко обидеть. Обидчивость и способность воспринимать критику – это разные вещи. Если ты достаточно умён, то ты извлечёшь полезный урок из критики, а на людей, которые ставят себе цель нанести тебе вред, не будешь обращать внимания. В молодости люди нежнее, их проще ранить, но, когда тебе 56, ты хорошо видишь, что у людей на уме, и обидеть тебя становится сложнее. Но я всё равно достаточно чувствительный. 

Чуткое сердце действительно не даёт Бандерасу покоя. Многое из того, чем он занимается: и парфюмерия, и вечеринки со звёздами, и даже его увлечение фотографией – в итоге служит одной цели – благотворительности.

– Я не прикидываюсь профессиональным фотографом. Я любитель, – честно сказал он. – Это одно из занятий, которым я страстно увлечён, но которое при этом не является частью моей профессии. Всё получилось так: мне предложили поснимать в студии, я этого никогда не делал, и мне было интересно. А в итоге это привело к чему-то новому. Устроили выставку, продавали снимки, и некоторые фанаты таким образом внесли вклад в благотворительный проект. 

После беседы Антонио отправился на небольшую экскурсию по редакции и Виктория всё же решилась напомнить Антонио про тот танец. Он как будто вспомнил и загадочно улыбнулся. А когда пришло время уходить, он приблизился к Виктории, взял за руку и опрокинул её в танцевальном па. Когда ошарашенная Вика снова оказалась в вертикальном положении, он произнёс: 

– Кажется, это становится хорошей традицией.

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Два года назад Антонио Бандерас стал студентом Колледжа искусства и дизайна Святого Мартина в Лондоне.

– Сначала они очень скептически отнеслись к этой идее, – признался Антонио. – Они сказали: «Вам 54, чего вы от нас хотите вообще?» И мне пришлось долго убеждать их, что я настроен серьёзно, что я хочу работать в индустрии  моды. 

Учится он урывками. Пришлось перекроить график таким образом, чтобы находить по 5–6 недель и приезжать на интенсивные курсы в Лондон. Чтобы закончить колледж, у него уйдёт вдвое больше времени, чем у других студентов. 

– У меня нет каникул!– сказал он. – Но мне не хотелось просто становиться лицом бренда. Я хотел добиться уважения в мире моды. Так что я выложил свои альбомы на парту и начал учиться. 

К нам он пришёл в куртке, которую придумал, раскроил и сшил своими руками. Модель вышла очень продуманная. 

– Вот карман для очков, дужка цепляется за отверстие, и, когда я наклоняюсь, они не выпадают, – показывал Бандерас. – Это карман для телефона. Этот для сигарет, но там можно хранить ключи. А здесь для кошелька. 

Своё творение, Антонио создал в рамках обучающего курса за неделю.

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