Антонио Бандерас пришёл в гости к Metro в куртке, которую сшил сам

Драные джинсы, самодельная куртка, простое серое поло. Только жёлтые ботинки выдавали в невысоком испанце суперзвезду мирового масштаба. Скромно попросив зелёного чая, он начал разговор. Выглядел Антонио Бандерас слегка уставшим – предыдущим вечером он общался с московским бомондом на благотворительном вечере.

– Разошлись только после двух часов ночи, – сказал Антонио с лёгким испанским акцентом. – Но нам удалось собрать 850 тысяч долларов для фонда Натальи Водяновой. Мы работаем с разными организациями, например с ЮНИСЕФ, спонсируем Институт Сервантеса. И каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, обязательно ищем честный фонд, который помогает людям. В России им стал фонд Натальи. Она делает очень большое дело.

– Наталья однажды сказала, что у вас «обнажённое сердце», – робко начала спрашивать редактор отдела «Культура» Вика Мельникова, с трепетом вспоминая, как два года назад Антонио танцевал с ней после интервью. – Скажите, насколько вы...

– Обнажён? – с хитрой улыбкой переспросил Бандерас, видимо, почуяв смущение.

– Нет-нет, я хотела спросить, насколько вас тяжело обидеть, – сказала Виктория, краснея.

– Ой! А я уже собрался отвечать, что в душе я очень обнажён, – картинно смутился Антонио под хохот редакции, но потом перешёл на серьёзный тон. – Меня не очень легко обидеть. Обидчивость и способность воспринимать критику – это разные вещи. Если ты достаточно умён, то ты извлечёшь полезный урок из критики, а на людей, которые ставят себе цель нанести тебе вред, не будешь обращать внимания. В молодости люди нежнее, их проще ранить, но, когда тебе 56, ты хорошо видишь, что у людей на уме, и обидеть тебя становится сложнее. Но я всё равно достаточно чувствительный.

Чуткое сердце действительно не даёт Бандерасу покоя. Многое из того, чем он занимается: и парфюмерия, и вечеринки со звёздами, и даже его увлечение фотографией – в итоге служит одной цели – благотворительности.

– Я не прикидываюсь профессиональным фотографом. Я любитель, – честно сказал он. – Это одно из занятий, которым я страстно увлечён, но которое при этом не является частью моей профессии. Всё получилось так: мне предложили поснимать в студии, я этого никогда не делал, и мне было интересно. А в итоге это привело к чему-то новому. Устроили выставку, продавали снимки, и некоторые фанаты таким образом внесли вклад в благотворительный проект.

После беседы Антонио отправился на небольшую экскурсию по редакции и Виктория всё же решилась напомнить Антонио про тот танец. Он как будто вспомнил и загадочно улыбнулся. А когда пришло время уходить, он приблизился к Виктории, взял за руку и опрокинул её в танцевальном па. Когда ошарашенная Вика снова оказалась в вертикальном положении, он произнёс:

– Кажется, это становится хорошей традицией.