реклама
Обновлено : Сегодня 09:49
- Опубликовано : Сегодня 09:40

Антонио Бандерас предположил, какой аромат мог бы подойти российским знаменитостям

  • Дарья Буянова

Парфюмерией актёр занимается более двадцати лет и уже стал в этом профессионалом

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

Василий Кузьмичёнок

Фото:

В Москву Антонио привёз два новых аромата, которые выходят под его именем. Парфюмерией актёр занимается более двадцати лет и уже стал в этом профессионалом.

– Помните, что духи могут быть очень агрессивны, – предупредил он. – Как часто мы все сталкивались с подобной парфюмерной агрессией в лифте. Японцы, например, вообще не пользуются духами, потому что воспринимают это как вторжение в чужое личное пространство.

По словам Бандераса,  нужно знать, как использовать парфюмерию правильно.
– Я люблю душиться, но так, чтобы этот запах становился частью тебя и был почти невидимым, – сказал Антонио, легко проводя рукой по запястью, будто показывая, как правильно наносить духи. – И, конечно, аромат должен рассказывать о личности  человека. Имеет значение то, чем он занимается, откуда он. Например, я из Малаги. Какие запахи есть там? Это океан, это апельсиновый цвет… Когда я говорю с парфюмерами, они пытаются собрать всё это вместе и создать аромат, который бы подошёл мне. 

Первые духи под именем Антонио Бандераса были, по его словам, больше похожи на одеколон – лёгкие, со значительным содержанием спирта. Но вместе с самим актёром менялся и парфюм:
– Сейчас я стал старше и мне нужен немного другой аромат. В него добавили такие элементы, как табак, кожа, нотки кофе, и запах стал подходить мне, сегодняшнему, гораздо больше.

Мы попросили Антонио рассказать, какие, на его взгляд, запахи подошли бы российским знаменитостям.
– Это очень тяжело, потому что мы говорим об очень абстрактных вещах, но попробуем, – сказал Антонио и смело взялся за дело.

Запахи российских звёзд, по мнению Антони Бандераса

«Святые угодники! Даже не знаю, что сказать... Давайте остановимся на океане. Немного ноток Средиземного моря. Её хорошо должны принять в Средиземноморье. У меня там есть друзья, которые были бы рады её в гости пригласить»

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Василий Кузьмичэнок

Фото:

«Я бы добавил нотки пачули. Можно даже как главную ноту. Немного дерева. Что-то, что бы говорило всем вокруг: «Я кое-что повидала в этой жизни»

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва

Павел Киреев

Фото:

«Эту женщину я знаю и восхищаюсь ей. Я бы подобрал для неё лёгкий аромат – ей нужно летать – возможно, немного лимона, что-то фруктовое. Это должно быть что-то, чем приятно надушиться после душа»

Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

Павел Киреев

Фото:

«Это же девушка, которая вела вчера вечеринку! Мне кажется, что ей подошло бы что-то карамельное и что-то искрящееся, потому что она сама такая и есть. И что-то очень тёплое, потому что она скоро станет мамой»

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Виктория Вон

Фото:

Читайте также: Антонио Бандерас пришёл в гости к Metro в куртке, которую сшил сам

Самое популярное

Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики21Фото

Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики
 
В России анонсировали "настоящую чёрную пятницу" распродаж

В России анонсировали "настоящую чёрную пятницу" распродаж

24-25 ноября 2016 года в России состоится масштабная онлайн-распродажа "Настоящая чёрная пятница". Организатором выступит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Как рассказала Мария Тимофеева, руководитель проекта RealBlack Friday, в акции примут участие крупнейшие сетевые магазины и онлайн-сервисы. Всего около 200 компаний, включая М.Видео, “220 Вольт”, Юлмарт, Inventive Retail Group, ELC, Эльдорадо, Lamoda, Детский Мир, Holodilnik.ru, Enter.ru, Ozon, Ситилинк, Pleer.ru, Адамас,...
 
Власти Центрального района Петербурга: Нанесение граффити - это порча стен14Фото

Власти Центрального района Петербурга: Нанесение граффити - это порча стен

Художник, рисовавший Зинаиду Тракторенко, был задержан за административное нарушение
 
Реклама белья с фото девочки в одних трусах вызвала скандал в Гатчине

Реклама белья с фото девочки в одних трусах вызвала скандал в Гатчине

Эксперт: У нас в стране нет предварительной цензуры
 
Арина Михальцова на "Ламборджини": москвичку обвиняют в опасной езде4Фото

Арина Михальцова на "Ламборджини": москвичку обвиняют в опасной езде

Как сообщают СМИ, Арина Михальцова, дочь предпринимателя, гоняет на "Ламборджини"
 
СМИ: К делу полковника МВД Дмитрия Захарченко решили привлечь ФРС США5Фото

СМИ: К делу полковника МВД Дмитрия Захарченко решили привлечь ФРС США
 
На Каменноостровском из-за ДТП-перевёртыша образовалась пробка8Фото

На Каменноостровском из-за ДТП-перевёртыша образовалась пробка

Крупное ДТП случилось утром 16 сентября в Петербурге на Каменноостровском проспекте. По сообщениям автомобилистов, столкнулись два джипа-паркетника. Один опрокинулся на бок.  Все случилось около восьми часов утра в пятницу у Ушаковского моста на Каменноостровском. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции, но пробка в час пик из-за аварии образовалась огромная. Известно, что один из участников ДТП - автомобиль SsangYong. По предварительным данным, водители машин не пострадали. Очевидцы...
 
Сати Казанова цинично высказалась о детях-инвалидах, но потом извинилась за свои слова (видео)3Фото

Сати Казанова цинично высказалась о детях-инвалидах, но потом извинилась за свои слова (видео)

Сати Казанова записала видео с извинениями за слова о «косых и кривых» детях. Скандал разгорелся после появления в Сети видео, где Сати Казанова выступает на пресс-конференции в Нальчике и рассказывает о своем благотворительном фонде. Запись была сделана 11 сентября 2016 года. На видео попал фрагмент, где Сати Казанова заявила, что ее благотворительный фонд занимается только творчеством, а не помощью «кривым и косым» детям. "Боже упаси", добавила Казанова. Ее слова очень болезненно восприняли...
 
Невероятный матч "Зенит-Маккаби" обсуждают в Сети: Это надо было видеть!4Фото

Невероятный матч "Зенит-Маккаби" обсуждают в Сети: Это надо было видеть!

"Зенит" в Израиле обыграл клуб "Маккаби" со счетом 4:3. Болельщики сине-бело-голубых рекомендуют посмотреть хотя бы обзор голов матча. Эта игра оказалась очень напряженной. "Я такого не припомню, как то, что сейчас было в матче "Маккаби-Зенит"!, - примерно такие комментарии пишут болельщики "Зенита" в соцсетях. Игра началась совсем не так, как завершилась. Зенитовцы играли вяло, пропустили 3 гола. Но затем все изменилось. Обзор матча "Зенит"-"Маккаби" можно посмотреть на официальном сайте ФК....
 
Антонио Бандерас предположил, какой аромат мог бы подойти российским знаменитостям4Фото

Антонио Бандерас предположил, какой аромат мог бы подойти российским знаменитостям

Парфюмерией актёр занимается более двадцати лет и уже стал в этом профессионалом
 
Полуночница 27Фото

Новые участницы с шикарной грудью присылают фото на конкурс "Мисс Октоберфест"

На конкурс "Мисс Октоберфест-2016" продолжают присылать эффектные и даже иногда пикантные фото. Красавицы петербурженки не стесняются демонстрировать свое шикарное декольте и делятся самыми откровенными фотографиями.  Напомним, на конкурс принимаются фото по адресу: miss_2016@metronews.ru. Выложить свое фото можно и самостоятельно в паблике ВКонтакте vk.com/oktoberfest_v_spb. Самые "популярные" девушки станут претендентками на главный приз конкурса - корону Мисс Октоберфест.  Подведение итогов...
 
Полутеневое лунное затмение 16 сентября в Петербурге предлагают наблюдать в телескопы 6Фото

Полутеневое лунное затмение 16 сентября в Петербурге предлагают наблюдать в телескопы

 
Дух синего кита помог Армену Григоряну написать новый альбом5Фото

Дух синего кита помог Армену Григоряну написать новый альбом

Группа «Крематорий» готовится представить в Москве и Петербурге свой новый альбом. Metro узнало, какое невероятное путешествие вдохновило лидера группы на пластинку
 
Около 600 человек вывели из торгового центра в Петербурге после звонка о бомбе10Фото

Около 600 человек вывели из торгового центра в Петербурге после звонка о бомбе

Посетителей торгового центра "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе эвакуировали вечером 15 сентября. По словам свидетелей, выводить на улицу людей начали около 17.30. Как уточняют в экстренных службах, звонок в полицию поступил несколько ранее - в начале шестого вечера. Фото выложили очевидцы в сообщество "ДТП и ЧП / Петербург" в 17.45. После того, как неизвестный сообщил о том, что в здании готовится теракт, посетителей и персонал ТК эвакуировали. Вход перекрыла полиция. У здания дежурят...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

СМИ: К делу полковника МВД Дмитрия Захарченко решили привлечь ФРС США5Фото

СМИ: К делу полковника МВД Дмитрия Захарченко решили привлечь ФРС США

Сегодня 09:29 Соответствующий запрос уже направлен американской стороне
 

Самое популярное

Арина Михальцова на "Ламборджини": москвичку обвиняют в опасной езде4Фото
СМИ: К делу полковника МВД Дмитрия Захарченко решили привлечь ФРС США5Фото

Галереи и видео

Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики21Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама