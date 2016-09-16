Антонио Бандерас предположил, какой аромат мог бы подойти российским знаменитостям

В Москву Антонио привёз два новых аромата, которые выходят под его именем. Парфюмерией актёр занимается более двадцати лет и уже стал в этом профессионалом.

– Помните, что духи могут быть очень агрессивны, – предупредил он. – Как часто мы все сталкивались с подобной парфюмерной агрессией в лифте. Японцы, например, вообще не пользуются духами, потому что воспринимают это как вторжение в чужое личное пространство.

По словам Бандераса, нужно знать, как использовать парфюмерию правильно.

– Я люблю душиться, но так, чтобы этот запах становился частью тебя и был почти невидимым, – сказал Антонио, легко проводя рукой по запястью, будто показывая, как правильно наносить духи. – И, конечно, аромат должен рассказывать о личности человека. Имеет значение то, чем он занимается, откуда он. Например, я из Малаги. Какие запахи есть там? Это океан, это апельсиновый цвет… Когда я говорю с парфюмерами, они пытаются собрать всё это вместе и создать аромат, который бы подошёл мне.

Первые духи под именем Антонио Бандераса были, по его словам, больше похожи на одеколон – лёгкие, со значительным содержанием спирта. Но вместе с самим актёром менялся и парфюм:

– Сейчас я стал старше и мне нужен немного другой аромат. В него добавили такие элементы, как табак, кожа, нотки кофе, и запах стал подходить мне, сегодняшнему, гораздо больше.

Мы попросили Антонио рассказать, какие, на его взгляд, запахи подошли бы российским знаменитостям.

– Это очень тяжело, потому что мы говорим об очень абстрактных вещах, но попробуем, – сказал Антонио и смело взялся за дело.

Запахи российских звёзд, по мнению Антони Бандераса

«Святые угодники! Даже не знаю, что сказать... Давайте остановимся на океане. Немного ноток Средиземного моря. Её хорошо должны принять в Средиземноморье. У меня там есть друзья, которые были бы рады её в гости пригласить»