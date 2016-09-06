Поклонники Анны Семенович в шоке. Их любимица резко похудела. С чем связаны такие перемены, не сообщается, но выглядит обновлённая Семенович очень счастливой (звезда выложила фото на своей странице в Instagram).

Вот и подписчики звезды, заметив, как сильно похудела Анна, принялись хвалить звезду и осыпать её комплиментами.

– Просто Вауууууу, – написала korobtsevakatrin;

– Прям как Дюймовочка получилась, – считает ksy_kar;

– Боже, какая красавица? Как Вы похудели так? – недоумевает armind555;

– Анечка, красавица! Неотразима! – прокомментировала фото irishkaklyaver;

– Очень сильно похудела, выглядите на все сто, – считает vainah_video.

Удивление пользователей вполне обосновано, ведь ещё недавно Семенович выкладывала фотографии, на которых она выглядит значительно полнее.