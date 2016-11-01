Популярная блондинка Анна Семенович хочет кардинальных перемен - стать "темненькой". Быть или не быть шатенкой - об этом сегодня утром она решила спросить у своих фолловеров в Инстаграме. Совсем скоро Анна собирается посетить Петербург и начать подготовку к Новому году - изменить свой образ.

"Дорогие мои доброе утро!!! Мне очень нужна ваша помощь, я скоро поеду в Питер на спектакль и там живёт мастер, которая красит мне волосы. Вот я и думаю, может мне опять вернуться в шатенку? Скоро Новый год и мне захотелось немного поменять внешность, я была разных оттенков от чёрного , до блонда. Блондинкой я хожу последние 5 лет и мне захотелось перемен, вот такая я не постоянная. Посоветуйте, какой цвет выбрать в этот раз?", - рассказывает о своих планах Анна.

Большинство поклонников сходятся во мнении - темно-ореховый цвет, который Анна уже "носила" - очень идет певице. Первые результаты негласного голосования за час с момента появления фото - Семенович брюнеткой быть.

Анна Семенович всегда очень общительна в социальных сетях со своими поклонниками. А совсем недавно она "засветилась" в Zvezdaagram. Там было выложено фото звезды в юности и сейчас.

Подписчиков аккаунта поразило различие: в юности Анна Семенович была брюнеткой, занималась фигурным катанием и имела вполне обычные параметры. На другом фото Семенович уже блондинка с пышной грудью.